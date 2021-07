Zilveren handboogschutters hadden vijf jaar geleden nog nooit van elkaar gehoord

De eerste medaille op de Olympische Spelen van Tokio namens Nederland wordt binnengehaald door Gabriela Schloesser-Bayardo en Steve Wijler. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

TOKIO - Wat een ontlading was er in het boogschuttersstadion van Tokio, na de historische zilveren medaille van Steve Wijler en Gabriela Schloesser-Bayardo in de op de Spelen debuterende gemengde landenwedstrijd. De twee schutters vlogen elkaar in de armen, Chef de Mission Pieter van den Hoogenband sprong een gat in de lucht en bondscoach Ron van der Hoff zag dat het goed was. Heel goed.