Revaliderende Froome blij met ’leeuwtje’

Elke dag krijgt de geletruidrager op het podium een knuffelleeuwtje. Froome had ongetwijfeld gepland om er ook dit jaar enkele van te bemachtigen, tot zijn zware val in de Dauphiné.

Tijdens zijn revalidatie kreeg hij echter van de Tourorganisatie al een leeuwtje, waar hij erg blij mee is: „Niet hoe ik gepland had om er eentje te krijgen dit jaar…Maar bedankt!”

In Brussel start zaterdag de 106e editie van de Tour de France. Na het uitvallen van Froome en Tom Dumoulin is de Tour ietwat onthoofd. Titelverdediger Geraint Thomas is de enige van het Tour-podium van vorig jaar die present is aan de start. Hij gaat op zoek naar een tweede eindzege en kan terugvallen op een ijzersterk team met ook favoriet Egan Bernal in de gelederen.