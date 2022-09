Bondscoach Van Gaal neemt Brobbey, Taylor, Veerman, Noppert en Struijk op in voorselectie Oranje

De grootste verrassing is Noppert, die als doelman van SC Heerenveen een uitstekende seizoenstart kent in de Eredivisie. De van Go Ahead Eagles overgekomen goalie kreeg pas één tegentreffer in vier duels. Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax) en Mark Flekken (SC Freiburg) zijn de andere doelmannen in de voorlopige groep.

Brobbey is dit seizoen een vaste waarde in de voorhoede van Ajax. De 20-jarige aanvaller maakte in de eerste vier competitieduels twee doelpunten. Taylor is op het middenveld onder trainer Alfred Schreuder ook een belangrijke basisspeler en scoorde eveneens twee keer.

Veerman begon sterk aan het seizoen met PSV met onder meer twee doelpunten tegen AS Monaco in de voorronden van de Champions League. Struijk speelt al een aantal jaren bij Leeds United en is ook dit seizoen een vaste waarde bij de Premier League-club. Struijk vroeg begin vorig jaar de Belgische nationaliteit aan. De voormalig jeugdspeler van Ajax is geboren in de Belgische plaats Deurne. Struijk kwam niet in actie voor het Belgische nationale team, wel had hij verkennende gesprekken met bondscoach Roberto Martínez. Struijk gaf later aan dat zijn voorkeur bij Oranje ligt als het zo ver zou komen.

Voorselectie Oranje:

Keepers: Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Feiburg).

Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Steven Berghuis (Ajax), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Joey Veerman (PSV).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Wout Weghorst (Beşiktaş JK).

De definitieve selectie wordt vrijdag 16 september bekendgemaakt. Op 22 september staat het uitduel met Polen op het menu in de Nations League. Drie dagen later komt België op bezoek.