Voorzitter Franse voetbalbond wil door met bondscoach Deschamps

Deschamps en Le Graët hebben volgende week een ontmoeting in Guingamp. „Naar mijn mening zullen we het in Guingamp afhandelen”, verklaarde de voorzitter in de krant Ouest-France. „Als hij niet door wil gaan, dat zal het een kort gesprek zijn. Als hij wil aanblijven, dan zullen de discussies een stuk langer zijn. Didier heeft het heel goed gedaan, ik denk dat we overeenstemming gaan bereiken.”

De 54-jarige Deschamps loodste Frankrijk vorige week naar zijn tweede WK-finale op rij. De ploeg verloor in Qatar na strafschoppen van Argentinië. Vier jaar geleden veroverde Frankrijk onder Deschamps de wereldtitel in Rusland. De voormalige middenvelder won als speler ook het WK van 1998.

De volgende wedstrijd van Frankrijk is een EK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal op 24 maart.