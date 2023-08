PSV zonder Malik Tillman, maar met Anwar El Ghazi naar Sturm Graz

Tillman en de volgende versterking Jerdy Schouten kunnen wel ingeschreven worden voor de play-off van de Champions League als PSV erin slaagt de goede uitgangspositie te verzilveren in Graz. De tegenstander is dan de winnaar van het tweeluik tussen Rangers FC en het Zwitserse Servette. Het eerste duel in Glasgow eindigde in 2-1.

De overgang van Schouten is nog steeds niet helemaal in kannen en kruiken. De middenvelder heeft de medische keuring goed doorstaan en ook het mediateam van PSV heeft alles al klaar staan voor de officiële bekendmaking, wat vanochtend ook bleek toen abusievelijk een kennismakingsfilmpje met Schouten al even op YouTube verscheen, maar er moeten nog altijd een paar issues worden afgehandeld. Inmiddels is duidelijk dat de oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior tot medio 2028 tekent en dat met de overgang een transfersom van 12 miljoen euro plus bonussen is gemoeid.

Bekijk ook: Jerdy Schouten doorstaat keuring en wordt vierde nieuweling bij PSV

El Ghazi

In vergelijking met de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht is Anwar El Ghazi teruggekeerd in de selectie. De aanvaller ontbrak zaterdag vanwege een schorsing. Jeugdspeler Tygo Land, die in de slotfase als invaller zijn debuut maakte, is in Nederland gebleven om nu ook voor Jong PSV zijn debuut te maken. Daar heeft de 17-jarige middenvelder nog nooit in gespeeld en daarmee doet het bijzondere feit zich voor, dat hij eerder officiële speelminuten in de hoofdmacht heeft gekregen dan in het beloftenteam. Voor het duel in Graz heeft trainer Bosz wel een andere jonge speler aan de selectie toegevoegd: Livano Comenencia, een 19-jarige Bredanaar, die al elf jaar in de academie van PSV zit en zowel op het middenveld als in de verdediging kan spelen.

Waar Bosz al twee jeugdspelers heeft laten debuteren, naast Land ook Isaac Babadi, daar wacht Shurandy Sambo nog steeds op zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen. De rechtsback leek in de voorbereiding af te stevenen op een basisplaats, maar Bosz koos voor de aftrap in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord vanwege zijn snelheid toch voor Jordan Teze. Die deed het bijzonder goed tegen Feyenoord en is daarna niet meer uit de ploeg weggeweest, waardoor Sambo in de eerste drie officiële duels nog geen speeltijd heeft gekregen.

De 21-jarige rechtsback uit Geldrop, die vorig seizoen als huurling bij Sparta Rotterdam zo’n sterk seizoen had, maakte al wel geruime tijd geleden zijn debuut in de hoofdmacht. Ruim twee jaar geleden kwam hij als invaller al eens dertien minuten in actie in een competitiewedstrijd tegen FC Utrecht.

Selectie PSV voor duel met Sturm Graz in Oostenrijk

Keepers: Walter Benítez, Joël Drommel, Boy Waterman.

Verdedigers: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene, Patrick van Aanholt, Livano Comenencia, Shurandy Sambo.

Middenvelders: Ibrahim Sangaré, Guus Til, Joey Veerman, Isaac Babadi, Ismael Saibari.

Aanvallers: Luuk de Jong, Anwar El Ghazi, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen, Ricardo Pepi, Noa Lang.