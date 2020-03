Formule E in Rome afgelast om coronavirus

Het is de tweede race in de Formule E die wordt geschrapt. Eerder werd al besloten de wedstrijd in Sanya in China niet door te laten gaan.

De Formule E is de raceklasse voor elektrische sportwagens en is bezig aan zijn zesde seizoen. De Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries komen uit in de klasse, die wordt verreden op stratencircuits in grote steden. Naast Rome en Sanya zijn dat onder meer Mexico-Stad, Parijs, Seoul, Jakarta, Berlijn, New York en Londen.

De volgende race is op 18 april in Parijs.