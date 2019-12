WK handbal: Oranje opnieuw onderuit, halve finale nog in leven

Met 4 punten, meegenomen uit de voorronde, maakt Oranje wel nog steeds kans op een plaats in de halve finales. De ploeg die de laatste jaren op grote toernooien grossierde in medailles, heeft het echter niet meer in eigen hand. De handbalsters sluiten de hoofdronde woensdag af tegen Zuid-Korea. Winst is een vereiste om door te kunnen gaan. De nummers 1 en 2 van de groep gaan om de medailles strijden.

Net als zondag tegen Duitsland had Oranje grote moeite om tot scoren te komen. Heel wat doelpogingen strandden op een uitgestoken arm of been van keepster Sandra Toft, die niet voor niets werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Denemarken sprong zorgvuldiger om met de kansen. Na een tussenstand van 4-4 liepen de Deense vrouwen door vijf doelpunten op rij weg bij Oranje, dat pas weer ging scoren toen Lois Abbingh in de ploeg was gekomen. Mayonnade liet langs de kant een keer moedeloos zijn hoofd hangen, nadat zijn vrouwen weer een aanval hadden verprutst door de bal zomaar uit handen te geven.

De Franse bondscoach van Oranje probeerde tijdens de time-outs zijn ploeg in staccato Engels op scherp te krijgen. Opvallend was dat de tweede time-out werd overgenomen door de speelsters Jessy Kramer en Estavana Polman, die het woord deden terwijl Mayonnade moest toeluisteren. Veel hielp het niet, want Oranje ging de rust in met een achterstand van 14-9.

Door drie treffers op rij verkleinden de handbalsters het gat aan het begin van de tweede helft tot twee doelpunten, maar ze kregen de achterstand maar niet van het scorebord, ook omdat ze tot twee keer toe de bal zelfs naast een verlaten doel gooiden. Eén keer was het verschil één punt (20-21), maar Denemarken liep daarna wederom weg.