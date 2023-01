Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Deense handballers voor derde keer op rij wereldkampioen

22.46 uur: De handballers van Denemarken zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. De ploeg van de uitblinkers Rasmus Lauge Schmidt en Simon Bogetoft Pytlick won de finale van het WK in Stockholm van olympisch kampioen Frankrijk met 34-29. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het mannenhandbal dat een ploeg driemaal achtereen de wereldtitel verovert.

De superieure Denen kenden een vliegende start en namen razendsnel een voorsprong van vijf doelpunten, maar de Fransen dichtten geleidelijk het gaatje en bij rust stond het 16-15 voor de Denen. In de tweede helft waren de twee grootmachten lang gelijkwaardig aan elkaar en vielen de doelpunten over en weer. In de laatste 5 minuten toonden de Denen opnieuw hun suprematie door weer uit te lopen naar vijf goals voorsprong.

In het enerverende duel scoorde Lauge Schmidt tien keer voor de Denen. Pytlick maakte er negen. Bij de Franse ploeg, die in het verleden al zes keer wereldkampioen was, scoorde Nedim Remili zes keer.

Spanje won eerder op zondag de wedstrijd om het brons van gastland Zweden met 39-36.

De Nederlandse handballers eindigden op hun eerste WK-deelname na 62 jaar als veertiende. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson bereikte de hoofdronde, maar daarin werd de ploeg uitgeschakeld voor de kwartfinales na een nederlaag tegen Duitsland.

Brons voor judoka Stevenson in Grand Prix van Portugal

20.47 uur: Judoka Karen Stevenson heeft bij de Grand Prix van Portugal brons veroverd in de klasse boven 78 kilogram. De Nederlandse versloeg Kamila Berlikasj uit Kazachstan.

Stevenson werd verwezen naar de herkansingen nadat ze in de kwartfinales verloor van de Zuid-Koreaanse Kim Ha-yun. In de herkansing won ze van de Poolse Kinga Wolszczak, waarna de 29-jarige om het brons mocht judoën.

Jur Spijkers eindigde als vijfde in de klasse boven 100 kilogram. Hij reikte tot de halve finales, maar daarin was de Zuid-Koreaan Kim Min-jong te sterk. Vervolgens verloor hij in het gevecht om brons van de Mongoliër Tsetsentsengel Odkhuu.

Stevenson was de derde Nederlandse judoka met brons in Portugal. Op vrijdag haalde Naomi van Krevel een bronzen plak in de categorie tot 52 kilogram, zaterdag stond Frank de Wit op de derde trede van het podium in de categorie tot 81 kilogram.

Springruiter Vrieling zesde in wereldbekerwedstrijd Amsterdam

Jur Vrieling is als zesde geëindigd in de wereldbekerwedstrijd tijdens Jumping Amsterdam. Met de ruin Fiumicino van de Kalevallei liep Vrieling in de barrage tegen 4 strafpunten aan. De Fransman Julien Epaillard bleef net als vier andere ruiters foutloos en won omdat hij met Donatello d’Auge duidelijk de snelste was. Het was zijn derde zege van het seizoen in de West-Europese league van de wereldbeker.

Epaillard was sneller dan de Zwitser Edouard Schmitz (Quno) en de Braziliaan Yuri Mansur (Vitiki) die de andere podiumplaatsen opeisten. De Fransman nam de leiding in het klassement over van regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann uit Zweden. Vrieling staat tiende in de stand. De beste achttien ruiters kwalificeren zich voor de wereldbekerfinale, die van 4 tot en met 8 april wordt gehouden in het Amerikaanse Omaha.

Vrieling had op meer gehoopt. „Fiumicino van de Kalevallei sprong geweldig in de eerste ronde. In de barrage ook, maar ik wilde naar de dubbele oxer niet te veel risico nemen en daarmee was het tempo er iets uit. Daardoor kreeg ik daar juist de springfout”, vertelde de uit Holwierde afkomstige Vrieling, die in Amsterdam wel de prijs voor de meest constante ruiter in ontvangst mocht nemen. „Maar omdat Fiumicino zo goed sprong ben je dan toch wel teleurgesteld dat je slechts zesde wordt. Het blijft toch spannend of het lukt om me te plaatsen voor de finale in Omaha. Met een top 3-klassering was dat wel zeker geweest.”

Beachkoppel Stam/Schoon pakt brons op Pro Tour Finals in Qatar

17:30 uur Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben brons veroverd bij de Beach Pro Tour Finals in Doha. Het Nederlandse koppel won de strijd om de derde plaats van Taliqua Clancy en Mariafe Artacho del Solar uit Australië in twee sets: 21-18 21-10.

Stam en Schoon hadden eerder op de dag de halve finale tegen het Amerikaanse koppel Sara Hughes/Kelly Cheng in drie sets verloren (24-26 21-19 15-10). Ook Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden in de halve finales uitgeschakeld. Het duo boog na drie sets voor de Polen Michal Bryl en Bartosz Losiak (19-21 21-12 15-11). Zij spelen nog om het brons.

Doha vormt het decor van de finale van het eerste seizoen van de Beach Pro Tour. De beste tien beachvolleybalteams in de wereld bij de mannen en de vrouwen strijden in Qatar om de titel.

Visser en Sedney lopen EK-limiet 60 horden

13:57 uur Nadine Visser en Naomi Sedney hebben bij indoorwedstrijden in het Duitse Düsseldorf voldaan aan de limiet voor de EK indooratletiek op de 60 meter horden. Visser eindigde in de serie als tweede in 7,98, net voor Sedney, die derde werd in 8,03. De Finse Reetta Hurske won in 7,88.

Het was voor beide Nederlandse hordespecialisten hun eerste wedstrijd van dit indoorseizoen. Visser is tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden (2019 en 2021). Ze traint sinds oktober in de groep van hoofdcoach Laurent Meuwly, nadat ze afscheid had genomen van haar vorige coach Bart Bennema.

Visser liep in de finale nog wat sneller. De 27-jarige atlete finishte als vierde in 7,93, Sedney werd zesde in 8,10. De Poolse Pia Skrzyszowska won in 7,84.

De EK indoor zijn van 2 tot en met 5 maart in Istanbul.

Skiester Dürr houdt Shiffrin nog van record Stenmark af

13:53 uur Skiester Mikaela Shiffrin moet nog even geduld hebben voordat ze het record van de Zweedse skilegende Ingmar Stenmark kan evenaren. In de tweede wereldbekermanche op de slalom dit weekeinde in het Tsjechische Spindleruv Mlyn was de Duitse Lena Dürr de Amerikaanse net te snel af.

Shiffrin had met haar winst van zaterdag haar totaal aantal wereldbekerzeges op 85 gebracht. De Zweed Stenmark is recordhouder met 86.

Dürr was zaterdag als tweede geëindigd en zag Shiffrin zondag de snelste zijn op de eerste run. Maar na twee runs was de Duitse 6 honderdsten van een seconde sneller. De derde plaats was voor de Kroatische Zrinka Ljutic.

Shiffrin, die eerder bij de vrouwen haar landgenote Lindsey Vonn (82 zeges) onttroonde, won de afgelopen week drie wedstrijden op rij en breidde door haar tweede plaats zondag haar voorsprong in de tussenstand van de wereldbeker slalom en het algemeen klassement verder uit. In die laatste rangschikking heeft ze een veilige marge van 731 punten op de Slowaakse Petra Vlhova, die zondag dertiende werd. Voor de 32-jarige Dürr was het pas haar tweede wereldbekerzege ooit.

Duitse wielrenner Mayrhofer behaalt in Australië eerste zege

10.15 uur: Wielrenner Marius Mayrhofer heeft zijn eerste zege als prof behaald. De 22-jarige Duitser van Team DSM was de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een wedstrijd die deel uitmaakt van de World Tour.

Mayrhofer bleef na 174,3 kilometer de Fransman Hugo Page en de Australiër Simon Clarke in de sprint voor. Vorig jaar ging de zege in Geelong naar de Belg Dries Devenyns.

Het is voor Team DSM de tweede overwinning van het seizoen. Sam Welshford sprintte enkele uren eerder naar de zege in de Ronde van San Juan.

Tsjechische tennissters winnen Australian Open opnieuw

09.48 uur: Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova hebben opnieuw de Australian Open gewonnen. De Tsjechische tennissters waren in de finale van het vrouwendubbelspel met 6-4 6-3 te sterk voor de Japanse speelsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara. De wedstrijd duurde anderhalf uur.

De 27-jarige Krejcikova en de 26-jarige Siniakova zijn de eerste tennissters die hun titel in Melbourne met succes verdedigen sinds de Italiaanse vrouwen Sara Errani en Roberta Vinci, die het toernooi in 2013 en 2014 wonnen.

Voor Krejcikova en Siniakova betekende het hun zevende eindzege op een grandslamtoernooi. Vorig jaar wonnen ze de Australian Open, Wimbledon en de US Open.

Boston Celtics in NBA na verlenging langs Los Angeles Lakers

09.40 uur: De basketballers van de Boston Celtics hebben in de NBA een einde gemaakt aan een reeks slechte resultaten. Na verlenging won de thuisploeg met 125-121 van de Los Angeles Lakers. Boston Celtics en Los Angeles Lakers zijn met zeventien titels de recordkampioenen van de NBA.

Jaylen Brown maakte vier seconden voor het einde van de reguliere speeltijd met een driepunter gelijk voor Boston Celtics en noteerde in de extra tijd nog eens 11 punten, waarmee hij zijn totaal op 37 bracht. Jayson Tatum, de andere sterspeler aan de kant van de Celtics, was goed voor 30 punten. LeBron James kwam bij de Lakers tot 41 punten.

Boston Celtics had de laatste drie wedstrijden in de NBA verloren.