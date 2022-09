Ten Hag steekt Maguire hart onder de riem

Rashford miste de laatste twee Europese wedstrijden voor de interlandperiode, tegen Real Sociedad en Sheriff Tiraspol in de Europa League. Hij had last van een spierblessure. Martial kwam dit seizoen, wegens een hamstring- en achillespeesblessure, pas 45 minuten in actie.

„Martial heeft de hele week met de groep getraind, dus daar ben ik blij mee. Hij maakt een goede indruk”, aldus Ten Hag, die Maguire de laatste wedstrijden van Manchester United passeerde. Nu hoeft hij niet te kiezen of hij hem wel of niet opstelt, omdat Maguire zich maandag in de interland van Engeland tegen Duitsland blesseerde.

„De spelers, de begeleidingsstaf, ik als trainer: we geloven allemaal in hem”, zei Ten Hag over Maguire. „Dat heb ik hem ook gezegd. Hij kan dit weer omdraaien, daar ben ik van overtuigd.”