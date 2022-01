Italiaanse toptransfer voor Robin Gosens

Inter huurt Gosens in eerste instantie van Atalanta met een verplichte optie tot koop van 25 miljoen euro. Bij de club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries ligt een contract tot medio 2026 klaar voor de Duitse international.

„Ik ben er bijzonder trots op dat ik naar een van de grootste clubs in Europa ga”, zei Gosens. „Ik kan bijna niet wachten om de eerste wedstrijd hier te spelen. De keus was ook niet moeilijk, toen Inter zich aandiende. Enkele hele grote spelers uit Duitsland hebben hier in het verleden grote daden verricht. Ik hoop dat ik me bij dat rijtje kan aansluiten.”

In 2017 maakte hij de overstap van Heracles Almelo naar Atalanta. Gosens heeft een Duitse moeder en een Nederlandse vader. Op 3 september 2020 maakte hij zijn debuut voor nationale elftal van Duitsland. Afgelopen EK was hij een vaste kracht bij Die Mannschaft en in het groepsduel met Portugal eiste hij met een goal en twee sublieme voorzetten een hoofdrol op.