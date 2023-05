Relletje in de Giro na… felicitaties van verliezer Ben Healy: ’Wie ben jij?’

De vijftiende etappe in de Ronde van Italië was er eentje om in te lijsten, met dank aan de vluchters. Healy, McNulty en Marco Frigo vochten een fantastische strijd uit op weg naar Bergamo. Healy leek de beste van de drie, maar leek in te houden toen hij bergop een gaatje had geslagen en bracht McNulty zo in extremis terug toen Frigo op weg leek naar ritwinst.

Met felicitaties aan het adres van de UAE-renner na de finish:

„Trots om te zien dat een renner als Ben Healy de winnaar gaat feliciteren”, aldus ex-renner Jonathan Vaughters op Twitter. „In plaats van bij de media te gaan janken dat het leven soms oneerlijk is. Goeie instelling, goeie persoon, goeie renner.”

Met zijn tweede zin verwees de Amerikaan naar Thibaut Pinot. De Fransman kreeg het eerder dit weekend aan de stok met Jefferson Cepeda. Beide renners grepen zaterdag naast een ritzege, maar leken achteraf vooral blij dat niet een van hen had gewonnen. Op de vraag om Pinot dan maar te taggen in een tweet, vroeg Vaughters zich af of de renner van FDJ zijn boodschap „door alle tranen heen” wel zou kunnen lezen. „Wie ben jij?”, antwoordde de Fransman.

En als zelfs Lance Armstrong ging zich ermee bemoeien… „Een clown. Toch in de 30 jaar die ik hem intussen ken.” Vaughters reed ooit in de ploeg met de Amerikaan, maar getuigde later tegen Armstrong op zijn dopingproces.