Voetbalwereld van Rotterdam tot Glasgow rouwt om ’bijzonder mens’ Wim Jansen

„Met het overlijden van Wim Jansen verliest Feyenoord een bijzonder mens en iemand die zijn leven lang aan de club verbonden was”, zo schrijft de Rotterdamse club. Verder halen ze ook enkele quotes uit zijn vorig jaar verschenen biografie Wim Jansen Meesterbrein aan. „Ik ben een paar keer bij Feyenoord weggegaan, maar altijd weer teruggekomen. Je zou het een bloedband kunnen noemen. Dat gaat nooit meer weg. Voor mij voelt het alsof ik bij Feyenoord geboren ben.”

Ook heeft de club een filmpje van een kleine drie minuten gemaakt, waarin de loopbaan van Jansen bij Feyenoord aan je voorbij flitst.

Ajax, waarvoor Jansen twee seizoenen uitkwam, schrijft op social media. „Een groot verlies. Sterkte aan alle nabestaanden.” Ook PSV reageert „Gecondoleerd en veel sterkte voor alle nabestaanden”, net zoals diverse andere clubs uit het betaald voetbal.

Uiteraard wijdt ook de KNVB een bericht aan Wim Jansen. „65 keer in Oranje en twee WK-finales: een waar Nederlands voetbalicoon”, zo schrijft de voetbalbond.

Ook in Schotland is het overlijden van Jansen groot nieuws. De Rotterdammer was in het seizoen 1997-1998 trainer van Celtic en leidde de de club uit Glasgow naar de landstitel en winst van de Schotse beker (League Cup). Celtic meldt het trieste nieuws op de eigen website. „Hij zal herinnerd worden als de trainer die het team weer heropbouwde en onder andere Henrik Larsson naar de club haalde. Onder zijn leiding werd de toon voor het succesvolle decennium dat volgde ingezet.” Ook Rangers FC, de grote rivaal van Celtic, wenst de nabestaanden van Jansen veel sterkte.

Yoeri van den Busken bracht vorig jaar oktober de biografie over Jansen uit. In het boek werd onthuld dat Jansen aan dementie leed. „Alzheimer brak het meesterbrein”, reageert Van den Busken op Twitter. „Dag wijze man, en een van de allervriendelijkste mensen in het voetbal: ik gun je de rust in jouw hoofd.”