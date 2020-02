Quincy Promes tijd aan kant, Joël Veltman ook, blessure Ryan Babel valt mee

Promes liep de blessure zondag op in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-0). Ook Ryan Babel en Joël Veltman vielen in dat duel uit. Babel heeft een kneuzing aan zijn rechterbilspier, opgelopen na een botsing met PSV-doelman Lars Unnerstall. De international kan naar verwachting later deze week de groepstraining alweer hervatten.

Veltman

Veltman liep in de eerste helft een knieblessure op. „Ik was even bang dat het een kruisbandblessure zou zijn, maar gelukkig is dat vandaag uitgesloten”, zegt Veltman maandag. De verdediger moet nu een week rust houden. Daarna volgt verder onderzoek.

Veltman liep in april 2018 een zware knieblessure op en stond vervolgens negen maanden aan de kant.

Op de lijst met afwezigen staan bij Ajax ook Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. Blind heeft de groepstraining inmiddels hervat. Ziyech hoopt ook snel weer volledig mee te trainen. Het herstel van Neres en Labyad laat langer op zich wachten.

Ajax gaat komende zondag op bezoek bij FC Utrecht. Drie dagen later wacht een uitduel in de KNVB-beker met Vitesse.