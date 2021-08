Historische afgang hockeyheren op Olympische Spelen

Desalniettemin betekent de vroege uitschakeling een historische afgang voor de equipe van Max Caldas, de scheidende coach die wordt opgevolgd door Jeroen Delmee. De ex-international en tweevoudig olympisch kampioen (van 1996 en 2000) zou wel eens schoon schip kunnen gaan maken binnen de belegen Nederlandse hockeyselectie.

VIJF VOOR TWAALF

Het was precies vijf voor twaalf toen de Nederlandse mannen in het gelid stonden voor het Wilhelmus. Symbolischer kon haast niet voor de ploeg, dat het water tot aan de lippen had staan. Maar de Oranje-spelers wisten ook dat één goede wedstrijd de boel kon laten kantelen.

De ploeg van Caldas, vooraf zéér gespannen, startte sterk in het eerste kwart. Oranje kreeg vijf strafcorners maar geen één was aan Jip Janssen en Mink van der Weerden besteed. En dat is vragen om problemen. Bij de eerste serieus gevaarlijke aanval van de Aussies werd de bal door Tom Joseph Wickham achter Pirmin Blaak gefrommeld (0-1).

Tom Joseph Wickham heeft Australië op 1-0 gebracht. Ⓒ ANP/HH

SCHREEUW

Oranje mocht zich terecht opwinden over een actie van de Duitse scheidsrechter Benjamin Gontgen, die Mirco Pruijser geen voordeel gaf nadat hij op zijn stick was geslagen. De aanvaller van Amsterdam kreeg de bal voor zijn backhand, één van zijn sterkste wapens, maar toen Pruijser uit kansrijke positie wilde uithalen gaf de arbiter een strafcorner. De schreeuw van Pruijser was zeer begrijpelijk.

Nadat het tweede kwart nauwelijks noemenswaardige kansen had opgeleverd, kwam Oranje verdiend langszij. Mirco Pruijser verdiende een corner, die door good-old Mink van der Weerden werd benut. De Australische goalie Andy Charter zag er niet goed uit, de bal rolde via zijn handschoen door zijn eigen benen het doel in. Het was pas de tweede verzilverde corner van Oranje in Tokio, een statistiek die doorgaans dodelijk is op een groot toernooi.

Mink van der Weerden van Nederland viert de 1-1 tijdens de kwartfinale hockey tegen Australië Ⓒ ANP/HH

VOGELVRIJ

Na de gelijkmaker had de ploeg van Caldas de overhand. Waar bij de kookaburras even niets meer lukte, daar zette Nederland aan en kreeg nog een strafcorner. Maar ditmaal had Charter er wel goed het oog in. Een paar minuten later was het plotsklaps raak aan de andere kant. Wickham, weer hij, volledig vrijgelaten voor het doel, wist wel raad met het buitenkansje: 1-2.

In het laatste kwart, nadat de Oranje-spelers elkaar in een blauwe kring nog eenmaal moed hadden in geschreeuwd en de opponent met tien man speelde, leidde de achtste corner de gelijkmaker in. sleepte, de rebound was een prooi voor Pruijser, de beste man op het veld. Zijn bal werd door verdediger Lachlan Sharp op de lijn met het lichaam gekeerd. Hertzberger pushte de 2-2 vanaf de stip binnen.

Uiteindelijk moesten er shoot-outs aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Drie jaar geleden, tijdens de halve finale van het WK in Bhubaneswar, won Oranje de loterij tegen de Aussies. Maar in Tokio viel het doek voor Nederland, na missers van Hertzberger, Robbert Kemperman en Jonas de Geus: 3-0.

MEXICO CITY

De voortekenen waren al niet in het voordeel geweest van het Nederlands elftal, de ploeg die zich door de winst op het EK in Amstelveen tientallen ’kuub’ zilverzand in de ogen had laten strooien. Australië was top in de kwalificatie, Oranje flop. De ploeg van de naar Spanje vertrekkende Caldas evenaarde de slechtste olympische poulefase ooit door een Oranje-ploeg afgewerkt, namelijk die uit 1968.

De overeenkomsten met de ploeg van weleer waren legio, zo bleek 53 jaar na dato. Ook toen reisde de ploeg van Piet Bromberg goedgeluimd af naar Mexico City, ook toen zakte de ploeg door het ijs. En net als onder Caldas had de ploeg van Bromberg vier jaar daarvoor ook geen medaille gewonnen.

JEROEN DELMEE

En dan waren er nog de ’elementen’ in het Oi Hockey Stadium. Het duel werd gespeeld op het heetste van de dag, de mussen vielen er van het dak. De Aussies, die het ’Australian Institute of Sports’ in Perth als thuisbasis weten, kunnen doorgaans beter overweg met de hitte dan hun Nederlandse rivalen.

Wat rest is de herinnering aan een generatie hockeyers dat zilver pakte op de Spelen van Londen (2012) en in de WK-finale van Bhubaneswar (2018) na shoot-outs tegen België het onderspit dolf. Want het valt te betwijfelen of veel van de routiniers (Billy Bakker, Jeroen Hertzberger, Pirmin Blaak, Sander de Wijn, Mink van der Weerden, Glenn Schuurman, Mirco Pruijser) na Tokio zullen doorgaan, laat staan dat ze allemaal worden uitgenodigd door de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee.