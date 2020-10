Mathieu van der Poel: ’Ik heb tien keer om bevestiging gevraagd’

„Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden”, zei Van der Poel over de strijd met Van Aert. „Ik was naar Wout aan het kijken en wist, hoe langer we wachten, hoe beter dat is voor mijn sprint. Ik heb hem perfect opgevangen en ben door blijven sprinten. Ik had wel verzuring tot achter mijn oren.”

Van der Poel en Van Aert waren vooraf bestempeld als topfavorieten en maakten die status helemaal waar. Ze kwamen in de finale voorop na een aanval van wereldkampioen Julian Alaphilippe, maar de Fransman kwam ten val toen hij tegen een langzaam rijdende motor opreed. „Enorm jammer voor hem”, noemde Van der Poel het, die toegaf dat hij de motor ook te laat zag en hem net kon ontwijken.

Mathieu van der Poel komt nipt voor Wout van Aert over de finish. Ⓒ AFP

Bang

De twee rivalen konden elkaar er niet af rijden op de laatste twee hellingen en gingen samen naar de meet in Oudenaarde. „We waren allebei bang om te demarreren. Op de Oude Kwaremont en Paterberg was het echt duwen.”

Bloedstollende sprint

Na een bloedstollende sprint, waarbij er lang werd gewacht en de achtervolgers steeds dichter bij kwamen, was Van der Poel net iets rapper. „Ik wist het niet zeker. Normaal weet ik het wel, maar ik zat zo kapot. We zaten allebei op de limiet, je ziet dat we lang wachten. Ik had een bordje in gedachten waar ik wilde gaan. Ik ga een fractie voor hem mijn sprint aan en ik denk dat ik het daar win.”

Wout van Aert en Mathieu van der Poel rijden op kop tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ HH/ANP

’Deze maakt zo veel goed’

Het door corona uitgestelde seizoen begon moeizaam voor Van der Poel, die in de door Van Aert gewonnen Milaan-Sanremo en in de Ronde van Lombardije in augustus tekort kwam voor de zege. Met een indrukwekkende zege in de BinckBank Tour bewees de Nederlander begin oktober dat hij helemaal terug was. „Deze maakt zo veel goed”, zei Van der Poel, die in de voetsporen treedt van zijn vader Adrie, die de Ronde van Vlaanderen in 1986 op zijn naam schreef.

Wout van Aert

Van Aert nam manmoedig zijn verlies na de spetterende finale. „Ik zal die sprint nog wel een paar keer overdoen voordat ik in slaap val, vrees ik. Ik heb mezelf niet op grote fouten kunnen betrappen. Mathieu was een heel klein beetje sterker”, vertelde de renner van Jumbo-Visma op Sporza.

Julian Alaphilippe vergaat van de pijn na zijn val. Ⓒ HH/ANP

Valpartij

Van Aert was ver voor de finale ten val gekomen, zei hij. De Belg buitelde in een greppel, maar kon zonder fysieke schade de koers vervolgen. „Ik raakte mijn bril kwijt en even was ook het goede gevoel weg. Ik moest me daarna naar voren wringen en merkte gelukkig dat ik nog steeds goede benen had. Op de Taaienberg moest ik wel een inspanning leveren om het gat te dichten naar Van der Poel en Alaphilippe.”

Julian Alaphilippe

De Franse wereldkampioen kwam kort daarna dus ten val nadat hij tegen een motor opreed. „Die motard liet zich terugzakken en wij bleven als een reflex zo lang mogelijk in zijn slipstream. Hij was denk niet 100 procent geconcentreerd. Het was wel jammer voor de koers”, vond Van Aert.

„Als we met zijn drieën naar de finish waren gereden, had ik een andere tactiek moeten kiezen. Nu was het voor allebei wel vrij duidelijk dat Mathieu en ik samen naar de finish zouden rijden. We hadden allebei vertrouwen in onze eindsprint. Ik wachtte net iets te lang, had er meer baat bij gehad er een lange sprint van te maken.”

Boosheid

Van Aert, die dit jaar Strade Bianche won, evenals Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tour de France, voelde geen behoefte zijn boosheid na Gent-Wevelgem op te rakelen. Hij vond toen dat Van der Poel vooral reed om hem niet te laten winnen. „We hebben heel veel gebabbeld onderweg; alle krantenverhalen hebben we doorgenomen”, zei hij spottend. „We staan altijd garant om mooie koersen te maken en dat vind ik alleen maar mooi. We zijn de hele week veel in de aandacht geweest, maar we bezorgen de mensen ook veel spektakel.”