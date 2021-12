Vitesse opgelucht na duidelijkheid: ’Afgelopen elf dagen waren bizar’

De club uit Arnhem moest na de laatste groepswedstrijd tegen Mura (3-1) elf dagen wachten op zekerheid over een vervolg in de Conference League. Het treffen tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais FC, tevens bepalend voor de eindpositie van Vitesse in de groep, werd namelijk op donderdag 25 november afgelast na een corona-uitbraak. Twee dagen later maakte de UEFA wereldkundig dat deze wedstrijd definitief niet meer zou worden gespeeld, omdat er in overleg met beide clubs geen alternatieve speeldatum gevonden kon worden. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA moest zich buigen over de zaak en bepaalde in lijn met de regels dat de wedstrijd werd omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Spurs.

„De afgelopen elf dagen waren natuurlijk bizar”, aldus Van Wijk. „We wisten Mura met 3-1 te verslaan, maar hadden aanvankelijk nog geen idee of we daar blij mee konden zijn of juist niet. Het was een bijzondere en lastige situatie, waarin wij een ander besluit moeilijk te verkroppen hadden gevonden. We zijn blij dat de bevestiging nu is gekomen, al blijft het uiteraard een vreemd einde van de groepsfase. Daarnaast zou er in theorie nog een beroep kunnen volgen, al lijkt dat op basis van de eerste signalen niet te gaan gebeuren.”

Vitesse kan zich dus gaan opmaken voor de volgende ronde van de Conference League. Het is de eerste Europese overwintering in de clubgeschiedenis. De Arnhemmers gaan het in de tussenronde van de Conference League opnemen tegen Rapid Wien. Vanwege een straf van de UEFA mogen er op 17 februari geen Arnhemse supporters in het stadion in Wenen zitten. De return is een week later in Arnhem.