Michael van Gerwen onderuit in finale European Darts Grand Prix

Daar waar Van Gerwen in Sindelfingen in de eindstrijd moeite had om te scoren, was zijn opponent messcherp scorend en op zijn dubbels. De Sousa kwam met ruim 105 gemiddeld op de proppen, terwijl Van Gerwen niet verder kwam dan 92.43.

De 31-jarige Nederlander boekte zondag in Duitsland wel zeges op Vincent van der Voort (6-5), Nathan Aspinall (6-1) en Mensur Suljovic (7-1). Tegen Van der Voort had Van Gerwen er ook al kunnen uitvliegen. Zijn goede vriend miste een wedstrijdpijl.

Ook Maik Kuivenhoven zette een fraaie prestatie neer. De Nederlander bereikte de kwartfinales en boekte een fraaie zege op de kersvere Premier League-kampioen Glen Durrant: 6-3. Ian White schakelde Kuivenhoven bij de laatste acht uit: 6-4.