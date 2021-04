Opvallende records bij ADO-FC Utrecht

FC Utrecht won in Den Haag voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd in de Eredivisie, een reeks die nooit eerder in de clubhistorie is neergezet. Ⓒ ROY LAZET

DEN HAAG - Een recordzege had erin gezeten voor FC Utrecht op bezoek bij ADO Den Haag, maar door wegebbende concentratie na een vroege 0-2 voorsprong en 0-3 ruststand werd het dat niet. Wel waren er bij de 1-4 zege twee andere primeurs voor de ploeg van trainer René Hake. Zo won FC Utrecht in Den Haag voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd in de Eredivisie, een reeks die nooit eerder in de clubhistorie is neergezet.