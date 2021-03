Weer dreun voor Liverpool op Anfield

Op de ranglijst staat Chelsea op de vierde plek, die ook nog recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. Liverpool bezet de zevende plaats, op 4 punten van Chelsea.

Chelsea was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Vooral van Timo Werner ging veel dreiging uit. De Duitse spits was echter onfortuinlijk in de afronding. Hij kwam nog wel tot scoren, maar zijn treffer werd door toedoen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Dankzij Mount ging de thuisclub toch met een voorsprong de rust in.

Ook na de rust bleef Chelsea domineren. Onder anderen Hakim Ziyech was dicht bij 0-2. De oud-Ajacied ging in de 66e minuut naar de kant. Bij Liverpool, nog altijd danig verzwakt door een reeks van blessures, speelde Wijnaldum als aanvoerder de gehele wedstrijd.

De Braziliaanse aanvaller Richarlison (C) kopt raak voor Everton. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd. Ⓒ AFP

Zege Everton en Tottenham Hotspur

Subtoppers Everton en Tottenham Hotspur wonnen eerder op de avond alle twee moeizaam van degradatiekandidaten. Everton won met 1-0 bij West Bromwich Albion, dat op de voorlaatste plaats staat. De Spurs versloegen stadgenoot Fulham, de nummer 18 van de ranglijst, in een Londense derby eveneens met 1-0.

Everton kwam na ruim een uur op voorsprong. De Braziliaan Richarlison bracht de treffer op zijn naam. Dankzij de benauwde zege nam Everton de vierde plaats weer in bezit.

Tottenham dankte de benauwde zege op Craven Cottage aan een eigen doelpunt van Tosin Adarabioyo. Steven Bergwijn ontbrak bij de Spurs in de selectie. Kenny Tete en Terence Kongolo bleven bij de thuisclub op de bank.

Tottenham staat achtste, op 4 punten van de begeerde vierde plek.

Tosin Adarabioyo (m) baalt na zijn eigen doelpunt. Ⓒ EPA

