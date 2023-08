VIDEO FC Twente-fans aangevallen in Stockholm: ’Een klopjacht’

De Zweedse politie bevestigt alleen dat er een incident is geweest waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis afgevoerd. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, waren de ongeregeldheden al voorbij, zegt een woordvoerster. Ze kan niet zeggen of er voetbalsupporters bij het incident betrokken waren.

Een verslaggever van RTV Oost die in Stockholm is, zegt dat ooggetuigen van het incident hem hebben verteld dat de harde kern van Hammarby woensdagmiddag op Nederlanders heeft ingeslagen. „Een klopjacht”, aldus de getuigen. FC Twente-supporters in Stockholm zouden elkaar om die reden oproepen om voorzichtig te doen.

Begeleiding naar vliegveld

Op de website Twentefans staat dat sommige supporters door de Nederlandse ambassade „naar het vliegveld worden begeleid om zo snel mogelijk weer uit Zweden te vertrekken.” Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen. Wel laat hij weten dat er bij de Nederlandse ambassade in Stockholm „enkele consulaire hulpverzoeken” zijn binnengekomen. „De betrokken Nederlanders worden consulair bijgestaan.”

Wat de consulaire hulp precies inhoudt, kan de woordvoerder niet zeggen. Vanwege de privacy van de betrokkenen kan het ministerie ook niet ingaan op de identiteit van de Nederlanders en op de vraag of zij in Stockholm waren vanwege de wedstrijd van FC Twente.

Niet welkom

Hooligans van Hammarby hebben de afgelopen dagen online duidelijk gemaakt dat FC Twente-aanhangers wat hen betreft niet welkom zijn in Stockholm. Afgelopen donderdag won FC Twente met 1-0 van de Zweedse club in Enschede. Daarna kwam het tot rellen tussen leden van de harde kern van beide clubs.

Vanwege de veiligheid neemt FC Twente geen supporters mee naar de wedstrijd van donderdagavond, zo werd maandag bekend. Hoeveel supporters op eigen houtje naar de Zweedse hoofdstad zijn vertrokken, is niet duidelijk.