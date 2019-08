Van Bommel op z’n hoede voor ADO

Van Bommel keerde met de selectie donderdagavond al terug van de met 1-0 gewonnen wedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen FK Haugesund. „Iedereen kon daarom in zijn eigen bed slapen en vandaag herstellen in plaats van reizen.”

PSV keerde fit terug uit Noorwegen en treft met ADO een tegenstander die de eerste wedstrijd verloor van FC Utrecht (2-4). „ADO is een fysiek sterke ploeg met enkele behendige spelers. Ze laten zich niet zomaar verslaan. Het belang is voor beide ploegen duidelijk: winnen”, aldus Van Bommel.

