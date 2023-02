Premium Het beste van De Telegraaf

Heel Wembley op de banken voor Nederlandse coach na veroveren League Cup Magisch moment Ten Hag op Wembley: ’Er komen nu zoveel emoties los’

Door Marcel van der Kraan

Net zoals een jaar geleden bij Ajax danst Ten Hag met Martinez en Antony. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De bijna 45.000 overgebleven Manchester United-fans in het Wembley-stadion hadden iedere speler op het erebalkon al toegejuicht met de League Cup in handen. Maar toen moest de boss, Erik ten Hag, de zilveren beker nog even in zijn handen krijgen. In zijn zwarte, modieuze raincoat en met een medaille al om zijn nek stak de Nederlandse coach het ding omhoog. Wat volgde, was een oorverdovend gejuich.