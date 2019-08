AZ-muur aast in Den Haag op record

Nog nooit hield een Nederlandse Eredivisie-club in de eerste zes wedstrijden van het seizoen het doel schoon. Vitesse kwam in 2001/2002 tot een reeks van zes wedstrijden zonder tegengoals.

De defensie van AZ is dit kalenderjaar sowieso op dreef. In 15 van de 24 officiële wedstrijden konden doelman Marco Bizot en zijn verdedigers elkaar na afloop een schouderklopje geven.

AZ speelt de komende twee duels in Den Haag, in het stadion van ADO. Het eigen stadion is onbespeelbaar aangezien vorige week een deel van het dak instortte.

Donderdag wacht de ploeg van Arne Slot de return met FC Mariupol in de voorronde van de Europa League. Het eerste duel eindigde in 0-0. Zondag wacht een ’thuiswedstrijd’ met FC Groningen.