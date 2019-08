Spanje definitief op F1-kalender in 2020

Het management van de koningsklasse van de autosport heeft inmiddels bevestigd dat het aflopende contract van de Spaanse Grand Prix in Barcelona met een jaar is verlengd.

Dat er ook volgend jaar op het circuit de Barcelona-Catalunya wordt geracet is geen verrassing. De Grand Prix in Catalonië leek af te vallen door een gebrek aan staatssteun, maar de overheid gaf in een eerder stadium al groen licht voor een verlenging van de verbintenis voor een jaar.

De verwachting is dat ook de contracten van de circuits van Monza en Mexico worden verlengd. Alleen de Duitse Grand Prix in Hockenheim zou daardoor afvallen. In 2020 komen de circuits van Zandvoort en Hanoi (Vietnam) erbij.