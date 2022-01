Formule 1-race in Las Vegas stap dichterbij

De leiding van de koningsklasse van de autosport voert al een tijdje gesprekken met een flinke delegatie in Las Vegas voor een race op de Strip, de wereldberoemde boulevard in de gokstad.

Volgens Sports Business Journal is een race zelfs al mogelijk in 2023 of anders een jaar later. Betrokkenen rond de Formule 1 weten dat de gesprekken positief verlopen, maar een akkoord is er dus nog niet.

De Formule 1 racet al jaren in Austin. Komend seizoen debuteert Miami op de kalender en de Amerikaans eigenaren van een Liberty Media zouden een derde wedstrijd in eigen land maar wat graag toevoegen aan de kalender. In 1981 en 1982 hadden er ook al Grand Prixs in Las Vegas plaats.