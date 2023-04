Succesvol beroep Juventus: in één klap weer de nummer drie in Serie A

Juventus kreeg de zware straf eerder vanwege financiële malversaties. Het hoogste sportgerechtshof in Italië vindt echter dat de zaak opnieuw moet worden bekeken. Daardoor komt er vermoedelijk een nieuwe uitspraak van de beroepscommissie, die de straf eerder oplegde.

Het sportgerechtshof stelde nadrukkelijk dat Juventus niet is vrijgesproken, maar dat mogelijk meer passende straffen dan wel een betere onderbouwing van de maatregelen op hun plaats zijn. Dat geldt mogelijk ook voor meerdere topfunctionarissen van de club, die vooralsnog voor langere tijd zijn geschorst.

Juventus wordt van meerdere zaken beschuldigd. De club uit Turijn zou onder meer in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Voorlopig is Juventus de nummer 3 in de competitie, achter Napoli en Lazio, maar voor AS Roma en AC Milan.