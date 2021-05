Video: Honkbalfan maakt indruk met weergaloze vangbal

De bal verliet de bat van de slagman van The New York Mets met een snelheid van zo’n 155 kilometer per uur. Toch ving de fan de snel dalende bal haast achteloos met één hand en bovendien zonder een handschoen te dragen. Kers op de taart was dat terwijl hij zich strekte om de bal te vangen zijn bakje ijs in zijn linkerhand perfect intact bleef.

Philadelphia Phillies verloor de wedstrijd overigens met 7-8. Wie weet moeten ze toch eens vragen of de fan in kwestie de ambitie heeft om catcher te worden.