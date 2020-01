Ajax start met Ryan Babel en Ryan Gravenberch tegen Sparta

De Amsterdammers haalden een oude bekende terug naar de hoofdstad: Babel. Terwijl Ajax op trainingskamp was in Qatar, haalde het de Oranje-international binnenboord. De aanvaller, die twee eerdere periodes kende bij Ajax, krijgt direct een basisplaats van trainer Erik ten Hag. Ook topscorer Quincy Promes is weer volledig hersteld van zijn blessure en verschijnt aan de start.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Ziyech; Promes, Tadic, Babel.