Live: lach en traan bij Oranje kort na rust

Oranje startte met een ongewijzigde ploeg. Bondscoach Frank de Boer hield vast aan de formatie die zaterdag de basis legde voor een zege op Letland (2-0).

Oranje kwam tot maar liefst 35 doelpogingen tegen de Letten. De Boer hoopt dat zijn ploeg in het Victoriastadion beter met de kansen omspringt. Hij is pas tevreden na vijf doelpunten, maar hoopt op meer treffers. Het doelsaldo wordt belangrijk als ploegen na tien kwalificatieduels gelijk eindigen.

Opstelling: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind en Wijndal; Wijnaldum, Klaassen en Frenkie de Jong; Berghuis, Luuk de Jong en Depay.

De basiself van Oranje. Ⓒ BSR Agency

Gibraltar

Gibraltar is sinds 2013 lid van de UEFA en sloot drie jaar later aan bij de FIFA. De landenploeg van het Britse overzeese gebiedsdeel heeft alle 30 eerdere duels in de WK- en EK-kwalificatie verloren, met de veelzeggende doelcijfers van 9-141.

Gibraltar sloot twee van de laatste 20 interlands winnend af. De duels in de Nations League tegen San Marino (1-0) en Liechtenstein (1-0) leverden een zege op. Gibraltar leed vier jaar geleden tegen België de grootste nederlaag ooit (9-0). De Belgen speelden tijdens dat duel ruim een helft met tien man.

Frank de Boer

De Boer gaat uit van een ruime overwinning van het Nederlands elftal, dinsdagavond bij Gibraltar, maar een monsterscore van 10-0 of meer ziet hij niet in het verschiet liggen. "Dat is allemaal een beetje overdreven. Zulke scores zie je niet veel. We voetballen ook nog eens in hun stadion en op kunstgras. Mocht het in de dubbele cijfers lopen zou dat een knappe prestatie zijn."

De Boer had niet overwogen de opstelling vergeleken met Letland te wijzigen. "We hebben tegen de Letten met een grote intensiteit gespeeld en heel veel kansen afgedwongen. Er hadden er een paar meer in gemogen. Maar met dezelfde instelling verwacht ik dat er vanavond meer vallen."