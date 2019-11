Tokio 2020 in gevaar voor Zonderland

Zonderland werkt momenteel aan zijn herstel, nadat hij een kleine medische ingreep aan zijn voorhoofdsholtes onderging. Met de fitheid gaat het de goede kant op, maar wel zag hij dat de Japanner bij de World Cup in Cottbus de winst op rek greep en de teller op drie maximale zeges bracht. „Miyachi heeft zijn kans gepakt, maar we zijn niet geschrokken”, aldus coach Daniël Knibbeler.

Zonderland wist tot op heden tweemaal te winnen. De Fries krijgt nog drie mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Te beginnen in februari in Melbourne, gevolgd door de World Cups in Baku en Doha. De olympisch kampioen van 2012 moet één van die wedstrijden winnen, anders is het over en sluiten. Zelfs bij een zege is hij nog niet zeker. In dat geval worden de scores bij elkaar opgeteld en kwalificeert de turner met het hoogst aantal punten zich voor de Spelen. „We doen er alles aan om straks topfit voor de dag te komen”, benadrukt Knibbeler. De kansen raken wel op, nadat hij bij het laatste WK al tweemaal (team en individueel) misgreep.