Emmen houdt na zege op NAC uitzicht op nog een jaar Eredivisie

Twee jaar geleden ging het voor FC Emmen tegen dezelfde tegenstander nog mis in de play-offs, toen de Drenten veel sterker waren dan NAC, maar uiteindelijk vanaf de strafschopstip alsnog werden uitgeschakeld. De play-offs waren toen enkele wedstrijden omdat het seizoen vanwege corona laat begonnen was.

Ditmaal kwam FC Emmen tegen NAC Breda nooit echt in gevaar, daarvoor was het kwaliteitsverschil eenvoudigweg te groot. De Brabanders spelen opportunistisch voetbal met veel inzet en moeten het vooral van hun fysieke power en duelkracht hebben. Het surplus aan voetballende kwaliteit bij FC Emmen was duidelijk.

FC Emmen-keeper Mickey van der Hart stompt de bal weg. Ⓒ ANP

NAC-trainer Peter Hyballa had zijn team op vier posities aangepast ten opzichte van de eerste wedstrijd tussen beide teams in Breda. Doelman Roy Kortsmit en verdediger Anselmo Mac Nulty waren weer beschikbaar na een schorsing, Odysseus Velanas kreeg ditmaal de voorkeur in de basis, terwijl Aimé Omgba, die in Breda de late aansluitingstreffer maakte, speelde in plaats van de niet helemaal fitte Elias Omarsson.

In Breda viel in de slotfase nog een keer een bal goed, zodat NAC nog een beetje hoop mocht koesteren, maar in Drenthe dwong de ploeg van trainer Peter Hyballa heel weinig af. NAC ontwikkelde wel enige druk op het doel van FC Emmen maar alleen spits Jort van de Sande wist met zijn kopkracht wat gevaar te creëren.

FC Emmen, dat vroeg in de wedstrijd een grote kans had gekregen via Mike te Wierik, slaagde er in de tweede helft beter in om zich onder het Bredase powerplay uit te voetballen. In de 62e minuut was het Richairo Zivkovic, die met een schitterend schot de tweestrijd in het voordeel van FC Emmen besliste. De oud-speler van onder andere Ajax en FC Groningen was tot dan nog niet erg nadrukkelijk aanwezig geweest in de wedstrijd, maar knalde de bal voortreffelijk diagonaal in de kruising.

Daarmee was het verzet van NAC gebroken. Zelfs de onverbeterlijke druktemaker Hyballa draafde niet meer zo opgewonden door zijn coachvak. Even dreigde NAC snel tegen een grotere achterstand aan te lopen, maar doelman Kortsmit bood redding op een schot van Lorenzo Burnet, terwijl een schot van Ahmed El Messaoudi op de paal uiteen spatte. De middenvelder was een van de uitblinkers bij FC Emmen en sterk in de passing.

Rare bokkensprong

NAC bleef er wel voor gaan en er kwam nog een grote kans op de gelijkmaker, maar invaller Charles-Jesaja Herrmann kopte de bal recht in de handen van doelman Mickey van der Hart. Hyballa maakte uit teleurstelling zo’n rare bokkensprong, dat zijn bril van zijn hoofd tuimelde en op het Emmense kunstgras viel. De flamboyante Duitser heeft er sinds zijn aantreden in januari spirit in gekregen, maar voetballend was het onvoldoende om serieus kans te maken op promotie naar de Eredivisie.

Nadat in blessuretijd Ole Romeny de bal op de paal had geschoten, bepaalde invaller Jasin Assehnoun de eindstand nog op 2-0 met een schitterend afstandsschot.

FC Emmen heeft in het tweeluik met NAC laten zien meer te bieden te hebben voor het hoogste niveau, maar heeft nog wel een belangrijke horde te nemen. Over twee duels zal bepaald worden of Drenthe zijn club op het hoogste niveau behoudt of dat er voor het eerst in de historie een club uit de jongste provincie Flevoland doorstoot naar de Eredivisie.