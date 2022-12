Premium Het beste van De Telegraaf

Met medisch mirakel kan Oranje-goalgetter er mogelijk tóch bij zijn Memphis, Polman en De Goede bieden Miedema sprankje hoop op WK

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Ondanks haar gescheurde kruisband hoopt Vivianne Miedema er komende zomer bij te zijn met Oranje op het WK. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Dat Vivianne Miedema in haar hoofd al afscheid heeft genomen van het WK, komende zomer (20 juli-20 augustus) in Australië en Nieuw-Zeeland op het hoofdmenu, valt gezien de aard van haar knieblessure te begrijpen. Toch hebben andere Nederlandse topsporters, en niet de minsten, bewezen dat een snelle revalidatie mogelijk is.