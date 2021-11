Opmerkelijk: Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer in volle crisis op vakantie naar Noorwegen

Manchester United speelt zijn volgende wedstrijd pas op 20 november bij Watford en de club zag een legioen internationals uitvliegen. Solskjaer gaf de thuisblijvers en zichzelf daarom een weekje vakantie om de batterij op te laden na de 0-2-nederlaag in de Manchester derby tegen City.

Solskjaer werd 48 uur na de nederlaag tegen City door paparazzi-fotografen op de luchthaven gespot met als bestemming Kristiansund in Noorwegen, waar hij met vrienden en familie even de druk van de ketel wil halen.

De voormalige succes-spits van United ligt zwaar onder vuur na een schamele vier punten uit de laatste zes wedstrijden in de Premier League. The Sun maakte van de foto’s gebruik om flink op Solskjaer in te hakken. „Norway back”, schrijven ze bij de vertrekbeelden, doelend op „no way back”, geen weg terug dus. En een tekst bij een foto van de opstijgende privéjet: „hopelijk zit Ole niet aan het stuur.”

Intussen heeft Rio Ferdinand, tegenwoordig analist, maar wel een voormalig ploegmaat van Solskjaer, de druk opgevoerd door te stellen dat een vertrek de enige optie is. „Ik heb het gevoel dat het tijd is om het stokje over te dragen. Ole heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft de fans opnieuw hoop gegeven. Maar gaat hij ons titels bezorgen en de Champions League winnen? Ik denk van niet.”