Jesus bezorgt City zege

In het Etihad Stadium werd het 2-1 voor City, waar Gabriel Jesus voor beide doelpunten tekende. Sergio Agüero bleef bij City de hele wedstrijd op de bank en clubtopscorer Raheem Sterling viel pas in blessuretijd in.

Jesus krulde de bal in de 51e minuut met rechts in het doel, een paar minuten later scoorde hij met links in de korte hoek. Het duel leek gespeeld, maar in de 71e minuut maakte Richarlison het nog spannend. Verder dan dat kwam Everton niet.

Ancelotti zat tot het bezoek aan Manchester twee duels op de bank bij Everton en beide wedstrijden leverden drie punten op: thuis tegen Burnley werd het 1-0 en de uitwedstrijd tegen Newcastle United werd met 2-1 gewonnen.

Everton staat nu in de middenmoot. Nummer 3 City heeft na 21 duels een punt minder dan Leicester City, dat eerder op nieuwjaarsdag met 3-0 won bij Newcastle United. Koploper Liverpool heeft elf punten meer dan City en bovendien nog twee duels te spelen.