AS Roma rekent tegen Feyenoord op Dybala, Abraham onzeker

De krant schrijft dat de Argentijn een ergere blessure voorkwam door zich gelijk te laten wisselen toen hij wat voelde in zijn rechterbovenbeen. Medisch onderzoek zou trainer José Mourinho hoop hebben gegeven voor de inzetbaarheid van Dybala tijdens de return, donderdag in het eigen Stadio Olimpico. Feyenoord verdedigt dan een voorsprong van 1-0 in de kwartfinales van de Europa League.

De Engelse spits Tammy Abraham viel in het eerste duel ook uit bij AS Roma. Abraham liep een schouderblessure op. Volgens de Gazzetta dello Sport hoeft de Engelsman niet geopereerd te worden, maar is het wel twijfelachtig of hij tegen Feyenoord kan spelen.