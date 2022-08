Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Hendriks zal moeten bewijzen geen marionet van rvc Ajax te zijn’

Door valentijn driessen Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

Als dat maar goed gaat met Maurits Hendriks als operationeel directeur bij Ajax met zijdelingse bemoeienis met technische zaken. Niet dat de 61-jarige zonder enige voetbalachtergrond geen kwaliteit bezit of het slecht heeft gedaan als hockeycoach, of bij NOC*NSF een puinhoop heeft achtergelaten. Nee, Hendriks zal de organisatie bij Ajax moeten bewijzen dat hij geen marionet is van de rvc die hem heeft voorgedragen. Niet de luistervink in de directie die - zoals diverse voorgangers - als doorgeefluik functioneert.