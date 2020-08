Spionage in de Formule 1

Een belangrijk moment voor fotografen is het parc fermé, zeg maar de parkeerplaats na onder meer de race. Ⓒ Peter van Egmond

BARCELONA - Het kopieergedrag in de Formule 1 is door de rel rond Racing Point weer het gesprek van de dag. Hoewel de roze renstal volgens autosportfederatie FIA te ver is gegaan, is het vergaren van informatie bij de concurrentie zeer gebruikelijk. Spionage-fotografen lopen als een soort James Bonds langs de circuits. Alleen hebben zij geen license to kill, maar schieten ze wel honderden kiekjes om hun bazen tevreden te stellen.