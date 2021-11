’PSG-trainer Mauricio Pochettino staat open voor trainerschap Manchester United’

Het is zelfs niet uitgesloten dat het vrij snel rond kan komen, alleen wordt het wel lastig om hem halverwege het seizoen bij PSG weg te kampen, denkt de Britse zender te weten. United zou de 49-jarige Argentijn nog niet benaderd hebben, maar het is bekend dat hij zich niet compleet gelukkig voelt bij de Parijzenaren. Vooral omdat het bestuur en technisch directeur Leonardo zich overal mee bemoeien.

Bij Tottenham Hotspur had Pochettino meer inspraak. Bovendien zou hij sowieso graag willen terugkeren in de Premier League. De Argentijn leeft nog steeds vanuit een hotel in Parijs, terwijl zijn gezin nog altijd in Londen woont.

Bekijk ook: De vervloekte erfenis van Sir Alex Ferguson bij Manchester United

Disbalans

Pochettino staat pas 10 maanden aan het roer bij PSG, de Parijzenaren staan met 11 punten voorsprong op kop in Ligue 1. In hun Champions League-groep staan de Fransen een punt achter op Manchester City. Komende week speelt hij met PSG in, jawel, Manchester.

De disbalans in de selectie maakt Pochettino ook niet gelukkiger. Er zijn bijvoorbeeld meerdere linksbacks en hij zou van mening zijn geweest dat het halen van de Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma totaal overboden was. Het zijn allemaal beslissingen van Leonardo geweest.

Niet alleen Pochettino wordt genoemd door de BBC, maar vlak daarachter ook Erik ten Hag. De Ajax-trainer heeft echter al aangegeven de landskampioen niet halverwege het seizoen te willen verlaten.