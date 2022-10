Ongekend: Trinko Keen (51) na 15 jaar weer Nederlands kampioen tafeltennis

De titel bij de vrouwen ging naar Emine Ernst. Zij werd voor het eerst Nederlands kampioen.

Keen werd voor het eerst Nederlands kampioen in 1996. Daarna veroverde hij de titel nog in 1999, 2000, 2004, 2005 en 2007.

Ernst winnares bij de vrouwen

Op de tweede dag van het NK tafeltennis in Zwolle meldde de als eerste geplaatste Laurens Tromer zich af met een blessure. Keen had in de kwartfinale de als tweede geplaatste Kas van Oost uitgeschakeld.

Ernst won de finale van de als eerste geplaatste Yana Timina. Daarvoor had ze vijf games nodig: 11-8 11-6 11-8 9-11 11-7. De 19-jarige Gelderse was als derde/vierde geplaatst en had in de halve finale de nummer 2 van de plaatsingslijst en titelverdedigster Shuo Han Men verslagen.