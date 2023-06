Einde droomhuwelijk met Real? ’We zijn erg enthousiast over de komst van Benzema’

De 35-jarige Fransman speelt al sinds 2009 voor de Spaanse topclub en won er zowat alles wat er te winnen valt in het clubvoetbal, met onder andere vijf Champions League-eindzeges. En Benzema werd alleen maar beter met de jaren, getuige zijn Gouden Bal voor een fabuleus 2022.

Maar aan alle sprookjes komt een einde, zo lijkt het. Volgens Real-volgers is er een gigantische bod uit Saoedi-Arabië binnengekomen bij Benzema: Al Ittihad deed een officieel voorstel van bijna 100 miljoen euro per seizoen plus bonussen. Real had zelf een voorstel voor een contractverlenging klaar, maar Benzema lijkt te gaan vertrekken.

Helder Costa, speler bij Al Ittihad deed er zelfs een schepje bovenop. „We zijn erg enthousiast over de komst van de Balon d’Or-winnaar” , liet de vleugelspeler weten. Volgens hem is de deal dus al beklonken.

De geruchtenmolen draait intussen op volle toeren. Volgens El Mundo zou het bod komen van de Saoedische regering zelf. Daarbij zou Benzema zelf zijn club mogen kiezen in de Saoudi Pro League (waar ook ex-teamgenoot Cristiano Ronaldo actief is), geen belastingen hoeven te betalen over zijn salaris, z’n portretrechten volledig mogen behouden en een ambassadeursrol voor het WK-bod van het land voor 2030 op zich kunnen nemen.

Benzema zou zijn beslissing nog deze week bekendmaken. Mocht de Fransman Madrid verlaten, zou Real vol gaan voor Tottenham-spits Harry Kane als vervanger.