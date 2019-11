VVV gelooft niet in sprookjes: ’Het is hier de Efteling niet’

Het vertrouwen van Stan Valckx en de directie van VVV in trainer Robert Maaskant was weggeëbd. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Maurice Steijn keert niet terug als trainer van VVV-Venlo. De Hagenaar was eerder vijf seizoenen met veel succes werkzaam in Limburg en zag zijn avontuur bij Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten al na drie duels eindigen, maar desondanks is een comeback geen optie.