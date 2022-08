Teambuilding met kaarten, zeilen en zwemmen helpt turnsters vooruit

Sport

Turnster Naomi Visser grijpt naast medaille op meerkamp bij EK

Naomi Visser is er bij de Europese kampioenschappen turnen in München niet in geslaagd een medaille te veroveren op de meerkamp. De 20-jarige Zuid-Hollandse stond na drie subdivisies nog eerste, maar zag in de vierde en laatste startgroep vijf turnsters haar passeren.