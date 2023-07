Premium Het beste van De Telegraaf

Jonas Vingegaard pakt geel, maar Tadej Pogacar zet huis Jumbo in brand

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar reed weg op de Cauterets. Ⓒ ANP/HH

CAMBASQUE - Die gele trui zit Jonas Vingegaard dit keer toch niet helemaal lekker, na de bizarre wending in de zesde Tour-etappe. Na de uppercut die hij uitdeelde aan Tadej Pogacar kreeg hij een dag later een keiharde kaakslag terug. In de tweede Pyreneeënrit was het doel om de Sloveen de genadeklap te geven en de strijd om de eindzege in het slot te gooien, maar die zette met een wonderbaarlijke wederopstanding het huis van Jumbo-Visma in brand. „Ik ben niet verrast, want dit hebben we eerder gezien van Tadej”, zei een lichtelijk aangeslagen titelverdediger.