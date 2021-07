Spaanse media: ’Lionel Messi en FC Barcelona akkoord over nieuw vijfjarig contract’

Het zou gaan om een principe-akkoord en dus staat eigenlijks niets een nieuwe periode-Messi bij de Catalanen in de weg. De Argentijnse sterspeler heeft volgens Diario Sport aangegeven ’nog zeker vijf jaar’ op topniveau te kunnen presteren. In zijn contract wordt een ontsnappingsclausule van 350 (!) miljoen euro opgenomen.

Messi is sinds 1 juli al officieel clubloos. In de tussentijd won hij met Argentinië eindelijk een hoofdprijs: de Copa America werd gewonnen door in Brazilië het thuisland in de finale te verslaan. Messi werd topscorer en gedeeld speler van het toernooi (samen met Neymar).

Fikse salarisverlaging

Messi lijkt dus ook qua salaris akkoord te zijn gegaan met een fikse verlaging: 50 procent om precies te zijn. Dit meldt het doorgaans goed ingevoerde Marca. Hij zou de financiële belabberde status van de club onderkennen en ’het goede voorbeeld willen geven’.

Ook La Liga-baas Javier Tebas zou akkoord zijn met het nieuwe contract, zo meldt L’Esportiu. Messi zou wel een fikse tekenbonus krijgen en daarnaast nog steeds 20 miljoen euro per jaar op zijn bankrekening bij kunnen schrijven, zo weet AS te melden.