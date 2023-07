Pérez: ’Veel dingen die ik kan controleren, maar dit niet’

Voor Pérez was het al de vierde keer op rij dat hij Q3 niet haalde. De laatste keer dat een Red Bull-coureur dat overkwam, was David Coulthard in 2008.

„Het was aanvankelijk een beetje verwarrend voor me, waarom mijn rondetijden werden afgenomen”, aldus Pérez. „Ik wist vervolgens dat het ging om de weg naar de laatste bocht. Ik reed een goede laatste ronde, maar ik werd opeens geblokt door Alex Albon (Williams, red.) en schoot rechtdoor. Ik kon niet stoppen en verloor veel tijd, maar de stewards nemen dat niet mee in hun overwegingen.”

Pérez was daar op z’n zachtst gezegd niet blij mee. „Er zijn veel dingen die ik kan controleren, maar niet dit. Het was een goede ronde, ik word geblokt en dan zelf gestraft. Het systeem is in mijn ogen verkeerd. Dat is frustrerend.”

De Mexicaan kon zichzelf wel kwalijk nemen dat hij het liet aankomen op die derde poging. Ook van teamgenoot Max Verstappen werd in Q2 bijvoorbeeld zijn eerste tijd afgenomen na het overschrijden van de baanlimiet, maar de Nederlander noteerde daarna direct wel een geldige tijd en nam niet alle risico’s. Iets dat hij vervolgens in Q3 ook niet deed tijdens zijn eerste ronde. Verstappen pakte uiteindelijk pole position.