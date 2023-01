Premium Het beste van De Telegraaf

Deventerse club evenaart record dat al een halve eeuw staat Eagles hebben vleugels: wie stopt recordreeks van Go Ahead?

Bobby Adekanye scoorde tegen FC Utrecht Ⓒ ANP/HH

DEVENTER - Niet alleen de spelers van Go Ahead Eagles, maar ook trainer trainer René Hake was nog niet geboren toen Go Ahead (toen nog zonder Eagles) in het voorjaar van 1970 een recordserie van elf duels op een rij zonder nederlaag neerzette in de Eredivisie. Dat record van het Go Ahead met een jonge Bert van Marwijk in de voorhoede, Dick Schneider achterin en de latere bondscoach Frantisek Fadrhonc op de bank leek er een voor de eeuwigheid, maar het huidige team heeft die serie dit seizoen heel verrassend geëvenaard.