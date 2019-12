Wielrenner Kruijswijk kopman Jumbo-Visma in Vuelta

Steven Kruijswijk is volgend jaar kopman in Ronde van Spanje Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrenner Steven Kruijswijk is volgend jaar de kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje. De nummer drie van de Ronde van Frankrijk van dit jaar kondigde zijn deelname dinsdag aan tijdens de presentatie van het rittenschema van de Vuelta in Madrid.