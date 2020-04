Negendarter in alternatieve PDC-competitie en ook Van Barneveld boekt succes

Mede dankzij een negendarter klopte Woodhouse The Iceman met liefst 5-0. De man uit Bewdley noteerde in die partij een meer dan uitstekend gemiddelde van 113.

Jamie Lewis plaatste zich vrijdag als eerste al voor de 32 finalisten van de PDC Home Tour. Hij was de sterkste in een poule met onder meer Peter Wright en Niels Zonneveld. Michael van Gerwen, de nummer één van de wereld, neemt niet deel aan het evenement. Hij is van mening dat de hele opzet nog niet professioneel genoeg is.

Van Barneveld wint zesde speelronde

Buiten de PDC om heeft Modus, een management waar diverse darters onder contract staan, ook een alternatieve competitie opgezet. Eén van de deelnemers daar is de gestopte Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen darts sloot zaterdag de zesde speelronde af als winnaar. Van de vier partijen won hij er drie. Vooral tegen Scott Mitchell maakte ’Barney’ indruk door een gemiddelde van 108,9 te gooien, waardoor hij de partij met 5-0 in legs won.

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

In de alternatieve competitie wordt zes dagen per week gespeeld, waarbij elke deelnemer één dag rust krijgt. Van Barneveld eindigde op de algemene ranglijst over twintig wedstrijden als vijfde. Zijn landgenoot Wessel Nijman eindigde als nummer één. De 19-jarige Nederlander zegevierde in veertien partijen en verloor slechts zes keer. Hij hield David Evans nipt voor zich. De Brit eindigde als nummer 2 met een achterstand van twee punten. Van Barneveld scoorde overigens twaalf punten minder dan Nijman.