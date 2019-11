AZ op krankzinnige wijze verder in Europa League

De Alkmaarders hadden donderdagavond tegen Partizan Belgrado aan een punt genoeg voor een plek bij de eerste twee in Groep L, en stelden dat met twee doelpunten in de slotfase veilig: 2-2. Met tien man werd invaller Ferdy Druijf de held van de Alkmaarders. Hij scoorde in de 87e en 93e minuut.

Over twee weken strijdt AZ met Manchester United om de winst in Groep L. Op Old Trafford moet de ploeg van trainer Arne Slot winnen om The Mancunians voorbij te steken. Het zal de Noord-Hollanders op dit moment weinig uitmaken.

Koopmeiners blundert bij AZ

De eerste de beste goede kans voor de gasten leverde direct een doelpunt op. Takuma Asano schatte een mooi passje van Bebras Natcho op de juiste waarde. De Japanner rondde met wat fortuin af. Een minuut of tien later werd het alleen maar erger voor de ploeg van Slot. Een vreselijke blunder van Teun Koopmeiners leidde de 0-2 in. Seydouba Soumah rondde koeltjes af.

In de tweede helft kreeg de trotse nummer twee van de Eredivisie een nieuwe tegenvaller te verstouwen. Verdediger Pantelis Hatzidiakos raakte geblesseerd aan zijn knie en verliet per brancard hevig geëmotioneerd het veld. Druijf was in de 53e minuut zijn vervanger.

Pantelis Hatzidiakos heeft veel pijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Oussama Idrissi kreeg ruim een kwartier voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om wat terug te doen namens de thuisploeg. De aanvaller van AZ kapte zich knap vrij, maar zijn snoeiharde schot teisterde de lat in plaats van het net. De kersverse Oranje-international Myron Boadu bewees AZ in de slotfase een slechte dienst. Na een schwalbe moest hij met zijn tweede gele kaart vertrekken.

Druijf doet het toch

De late aansluitingstreffer van Druijf leidde nog een slotoffensief in. Tot dolle vreugde van iedereen die AZ een warm hart toedraagt, maakte de invaller ook nog de gelijkmaker en is de club verzekerd van Europees voetbal na de winterstop.