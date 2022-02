Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW ’Mister schermen’ Bas Verwijlen stopt ermee: ’Het is goed zo’

Door Lisa Schoenmaker

Schermer Bas Verwijlen stopt met topsport. „Mijn gevoel zegt me dat het prima is zo. Het is mooi geweest.” Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Met een kop koffie in zijn hand gaat Bas Verwijlen er eens goed voor zitten. Nederlands succesvolste schermer is namelijk klaar voor zijn laatste interview als topsporter. Op de Olympische Spelen in Tokio van afgelopen zomer heeft hij het laatste hoofdstuk van zijn carrière geschreven. Zijn boek is af. Een leven zonder topsport wacht op hem en daarom blikt hij samen met De Telegraaf terug op een succesvolle carrière en kijkt hij vooruit.